Bir daha mı anlatayım?Hadi gençler bilmiyorlar...Yaşları müsait olanlar niye hayal kuruyorlar yahu?Batı, bizde tam demokrasi istermiş; demokrasimizin üzerine titrermiş de...NATO, Türkiye'yi ve halkını pek severmiş de...Eğitim zayiatları hariç,

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Yazmıştım...sokaklarda sergilenen kolonyalzafer takı ve sevgi gösterilerini...Sonra ne oldu?Hanitık?Ne Menderes'in istediği ekonomik yardımı verdiler ne de demokrasimize özen gösterdiler...Tersine, birkaç ay sonraları darbeyi yapıverdi...

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Süleyman Demirel'e ne denirdi?Neden?Politikaya atılması istenmeden önce Morrison-Knudsen adlı bir inşaat ve mühendislik firmasında çalışıyordu ve muhaliflerinı vurgulamak için böyle adlandırırlardı.Batı'yla kol kola ve halka yakın bir dil kullanarak (27 Mayıs sonrasının ilk çoğunluğa dayalı, koalisyonsuz hükümetinde) başbakan oldu.Sonra?Sokak olayları...Kardeş kavgası...Peki o meftunu olduğu ABD ve AB tarafından ne zaman kucaklandı?Yıllar sonra...Partiler arasında bir türarabuluculuğu yapmayagönül indirenolmaya karar verdiği zaman...

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1970'leri anlatmama gerek var mı?Kıbrıs harekâtımız ve ambargoyu falan...TÜSİAD'ın hükümete karşı gazetelere verdiği ilanları, yeniden başlayıp bütün Anadolu'yu yakan kardeş kavgasını...detaylarıyla anlatmama gerek var mı?Her dönemde bize demokrasi dersi veren

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Hikâye uzun...

Diyeceğim şu ki...

Batı, kendi adamlarına da acımaz...

Milletimizin derdiyle dertleniyormuş gibi yapması da yüz küsur yıllık bir palavra ve zokadır.

Demokrasi ilerlediyse bu ülkede...

Milletin siyasetteki temsil yeteneği olgunlaştıysa...

Bilin ki, milletin çabalarının sonucudur.

Buna çok bozuluyorlar, bozulsunlar.

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AYNA

Sizden sonrakiler sizden ibret almadan, sizden öncekilerden ibret alın. HZ. ALİ