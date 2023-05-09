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HAŞMET BABAOĞLU
Bilin şunu artık!

Bilin şunu artık!

09.05.2023, Salı
Bir daha mı anlatayım?
Hadi gençler bilmiyorlar...
Yaşları müsait olanlar niye hayal kuruyorlar yahu?
Batı, bizde tam demokrasi istermiş; demokrasimizin üzerine titrermiş de...
NATO, Türkiye'yi ve halkını pek severmiş de...
Eğitim zayiatları hariç, bu zokaları yutanları anlamak mümkün mü?

***

Yazmıştım...
ABD Başkanı Eisenhower'ın 1959'daki Ankara ziyareti sırasında sokaklarda sergilenen kolonyal zafer takı ve sevgi gösterilerini...
Sonra ne oldu?
Hani "Hepimiz Ike"tık?
Ne Menderes'in istediği ekonomik yardımı verdiler ne de demokrasimize özen gösterdiler...
Tersine, birkaç ay sonra "our boys"ları darbeyi yapıverdi...

***

Süleyman Demirel'e ne denirdi?
Morrison Süleyman...
Neden?
Politikaya atılması istenmeden önce Morrison-Knudsen adlı bir inşaat ve mühendislik firmasında çalışıyordu ve muhalifleri "Amerikancılığı"nı vurgulamak için böyle adlandırırlardı.
Batı'yla kol kola ve halka yakın bir dil kullanarak (27 Mayıs sonrasının ilk çoğunluğa dayalı, koalisyonsuz hükümetinde) başbakan oldu.
Sonra?
Sokak olayları...
Kardeş kavgası...
Ardından 1971 Muhtırası ve ara rejim...
Demirel, çok bağlı olduğu Batı'yla ancak bu kadar demokrasi yolu alabilmişti.
Peki o meftunu olduğu ABD ve AB tarafından ne zaman kucaklandı?
Yıllar sonra...
Partiler arasında bir tür "ara rejim" arabuluculuğu yapmaya gönül indiren cumhurbaşkanı olmaya karar verdiği zaman...

***

1970'leri anlatmama gerek var mı?
Kıbrıs harekâtımız ve ambargoyu falan...
TÜSİAD'ın hükümete karşı gazetelere verdiği ilanları, yeniden başlayıp bütün Anadolu'yu yakan kardeş kavgasını...
12 Eylül'e uzanan yolu detaylarıyla anlatmama gerek var mı?
Her dönemde bize demokrasi dersi veren Batı yine demokrasimizin kesintiye uğraması için elinden geleni yapmıştı.

***

Hikâye uzun...
Diyeceğim şu ki...
Batı, kendi adamlarına da acımaz...
Milletimizin derdiyle dertleniyormuş gibi yapması da yüz küsur yıllık bir palavra ve zokadır.
Demokrasi ilerlediyse bu ülkede...
Milletin siyasetteki temsil yeteneği olgunlaştıysa...
Bilin ki, milletin çabalarının sonucudur.
Buna çok bozuluyorlar, bozulsunlar.

***


AYNA
Sizden sonrakiler sizden ibret almadan, sizden öncekilerden ibret alın. HZ. ALİ

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