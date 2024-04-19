Bilirsiniz...Uykudan uyanmak istemiyorsanız...Davul çalmak fayda etmez...Hele zihninizin uyanışıysa mesele...Dünyaya ve yaşadıklarınıza; daha doğru deyimle sizebakışınızdaki sarhoşluğa son vermeniz gerekiyorsa...Battaniyenin konforunu terk etmek zordur.

***

Söyleyin bana...Yetkili, yetkisiz siyasetçiye...Kraldan daha kralcı bürokrata...Markette kasa kuyruğunda kendisine bir buçuk metreden daha yaklaşıldığı için ortalığı ayağa kaldıran sıradan vatandaşa...Hani o günlerde...Motosiklette giderken maskesini takmadı diye kuryeye yüzlerce lira ceza yazan polis memuruna...Twitter'da Sağlık Bakanı'na hitabendiye yazıp takipçilerine hava atanlara...Soruyorum...2020 veya 2021 yılında tam bugünlerde yaşadıklarımıza bir daha göz gezdiriyor musunuz?

***

Oysa dünyanın dört bir yanında tüketici hakları dernekleri ve meslek örgütleri birleşip aşılar ve Kovid tedavi politikaları hakkında birbiri ardına davalar açıyorlar...Aşı üreten şirketlerin CEO'ları, ürünlerinin yol açtığı rahatsızlıklar üzerine ifşalarda bulunuyorlar...Bizde?..Bizde tık yok!Geçmiş, nasıl da çarçabukbizde...

***

Hatırlıyor musunuz?..Sadece hayvancılık vetarımla uğraşanlar muaf tutulmuştu.Ne yaşadık biz?

***

Küreselci oligarşinin kulak tırmalayan düşünür ve sözcüsü Yuval Noah Harari ne diyor şimdi?

"Kovid pandemisi insanlığın dönüşümünde kritik virajdı; böylece bütün dünyaya biyolojik gözaltı kabul ettirildi. 21. yüzyılda Stalin yaşasaydı, böyle yapardı."

Umursadık mı bunu?

Cevap vermeyin ne olur, duymak istemiyorum!

***



KISA BİR ARA

Kaleme almaya söz verdiğim zor bir makale için günlük yazılarıma iki günlüğüne de olsa ara vermem gerekecek...

İzninizi istiyorum.

Pazartesi bu köşede görüşmek üzere...