" dedi Biden.Rusya, Ukrayna'nın küçük bir bölgesini işgal edebilirmiş, o kadarı olabilirmiş...Gaf sanıldı., diye sorulmadı...

***

Kıtlıktan ne çok söz ediliyor, farkındasınız değil mi?Ülkeler sürekli tahıl stokluyor.Ne için?Peki bütün bunların Ukrayna'yla ilgisi var mı acaba?" mi dediniz, o halde siz de medya gibi tarihsel hafızayı çoktan silip atmışsınız.

***

Tamam!krizini konuşalım...Zaten şimdi kriz üzerine uzaktan atıp tuttuklarımızın yerine pek yakında kriz yüzünden "" geçecek...Ama üç beş diplomasi ve askeri yığınak haberi üzerinde tepinerek yorumlamak mümkün mü? Değil.Bugünün uluslararası ""lerine odaklanmak yetmiyor; arada geçmişe de bakmak gerekiyor.Neden?Çünkü bazı gelişmeler pek tanıdık...Çünkü bazı gerçekler deçalışılıyor...

***

Mesela'nı hatırlayın; 17 Ocak 1991- 28 Şubat 1991 arasında süren ve kod adı "Çöl Fırtınası" olan "koalisyon güçleri" harekatını...üzerine yapılmıştı busavaş...Minik bir işgal yani..Şimdi belgeler açık hale gelince daha net anlaşılıyor ki, Saddam resmen Batı tarafından bunu yapmaya itilmiş...Sonra da "" diye üzerineyürünmüş.Kuveyt kurtarılmış, zafer ilan edilmiş, Ortadoğu'daki uluslararası denge bu yolla dönüştürülmüş...Tabloyu böyle koyunca şimdi aklınıza neler neler geliyor, değil mi?

***

konusuna gelince...Tarih kitaplarını açın, ansiklopedilerdeki "", "" ve "" maddelerini açın...Hatta suni kıtlık yoluyla ülkeleri aç bırakmayla ilgili tarihi okuyun...Görüp anladıklarınız karşısında

***

Bugünlük bunları not düşeyim...

Daha çok konuşulacak şey var, konuşacağız.

***



NOT DEFTERİ

Depresyonda bir hakikat vardır. "Düşmanla işbirliği yapmadan kaosa karşı mücadele edilemez" gibi bir şeydir bu. Depresyon, anlamın yokluğunda ortaya çıkan uçurumun vizyonudur. (FRANCO "Bifo" BERARDİ / The Soul At Work)