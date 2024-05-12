Senin hikâyen ne?

, istatistiklere göre çok sıcak geçmiş...Şimdiserin ve yağmurlu...Kocakarı takvimine göre hiçbir tuhaflık yok oysa;nda etraf uçtu,nda yağış var...Dahagelecek...Gel de bunu bilimperestlere, çokbilmişlere ve sosyal medyanın felaket tellallarına anlat!

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Kalktım, balkona çıktım...Dereotu çalıya dönmek üzere artık. Maydanozlar çiçeklenmiş...Kahveyi içeride içmeye karar verdim.Altı çizilmiş satırları çok olanlardan...ihtiyacım var çünkü...

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'ın günlüklerini açtım...Şunları kaydetmiş bir zamanlar...Kar yağarken izlemenin canlandırıcıolması hariç (çocukluğumuz ve hatta ilkgençliğimiz çok geride kaldı yahu!) hepsinekatılıyorum.

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Sontag'ın Korsika gezisi sırasında düştüğü notların da altını çizmişim...Bak şimdi!Yıllar öncesine gittim...Bizim yazlık yerlerde tekrarlanan elektrik kesintilerini hatırladım.Nasıl da bozulur, kızardık.Tam akşam yemeğinden önce son hazırlıklar sırasında...Ya da bahçede dostlarla laflayarak geceyi uzatmışken...Şak diye giderdi elektrikler...

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Kitabın birkaç sayfasını daha çeviriyorum..Şu satırlar çıkıyor karşıma...

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Elimin altında Rebecca Solnit'in "Yakındaki Uzak"ı da var...Kitabın başındaki "Kayısılar" başlıklı bölümü bir daha okumaya karar verdim şimdi...Solnit şöyle başlıyor: "onlarla yön buluruz; onlarla mabetlerimizi ve hapishanelerimizi inşa ederiz. Hikâyesiz olmak arktik tundralardan buz denizine kadar uzanan dünyada kaybolmaktır."