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Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın notları: Nasıl birisin?
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Nasıl birisin?

Haftanın notları: Nasıl birisin?

11.05.2024, Cumartesi
Tamam!
Şuralısın...
Şunlardansın... Şusun, busun...
Hepsini anladık.
Epeyce iş de yaptı bu özelliklerin...
Bundan sonra da yapar, eminim.
Yalnız nasıl birisin, onu hiç anlatmadın...
Gerçi az çok belli oluyor.
Ama bir de kendine sor!
Jöle gibi misin?
Suya kapılıp giden çakıl taşları gibi misin?
Yoksa rüzgârda eğilse bile yerini terk etmeyen ağaçlar gibi mi?

***

Son dönemlerde hep kimliklerimizden konuştuk; kişiliklerimizin üzerinde durmayı ihmal ettik.
Oysa fırtınalı günlerde ihtiyacımız olan sağlam kişiliklerdir...
Şimdi kişiliklerimizi pekiştirme vakti...
Malum, kimlikler siyasal, sosyal, iktisadi akıntılarda erozyona uğrar.

***

Biliyorum, sürekli Youtube'da, Instagram'da falan karşınıza çıkıp halkın inançlarını horlayan birtakım adamlar var...
Size fikirlerini sunuyormuş havasındalar.
Hayır! Kanmayın!
Dikkatle bakın göreceksiniz...
Bizim ülkemizde kendini "okumuş" sayan geniş bir kesimin inanç düşmanlığı bir fikir duruşu değildir.
Basbayağı sınıfsal bir çırpınıştır; statü endişesidir...
Bu yolla yükseldiklerini sanıyorlar ama gitgide lümpenleşiyorlar; papyonlar falan sadece görüntüyü kurtarıyor.

***

Apple'ın yeni iPad Pro reklamı ortalığı ayağa kaldırdı.
Sanat çevrelerinden tepki yağıyor.
Reklam filminde müzik çalgıları, not defterleri, tuvaller, heykeller, fotoğraf makineleri bir hidrolik pres makinesinin altında yavaş yavaş eziliyor.
Hepsinin altından sağlam biçimde Apple'ın yeni tableti çıkıyor.
Yakın tarihte sanatsal üretime katkıda bulunan ne varsa, hepsinin (ve elbette bunlara dair tecrübelerinin) ezilip yok edilmesine sanatçılar kızdılar tabii...
Filmde kullanılan şarkı da manidar: "All I Ever Need is You"; yani "tek ihtiyacım olan şey sensin..."
Sanatçıların tepkisi, bizim şaşkınlıklarımız haklı mı? Haklı. Bir ölçüde de saflık elbette...
Çünkü dijital devrimin karakteri bu: Ezip geçiyor!
Hâlâ bu devrimin yüzeysel yanlarıyla oyalanıyoruz...
Biyopolitik yanına bakmıyoruz.
Yapay zekânın kendi "irade"si meselesini konuşmaya yanaşmıyoruz.
Oralara baksak, dudaklarımız uçuklayacak.

***

Global finans sisteminde hep kasa kazanır...
Kasa kim?
Komplo teorilerine gerek yok.
Şunu bilin yeter: Kasa "biz" değiliz... Sade insanlar değil... Bağımsızlığına önem veren ülkeler değil...
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