Bir ahbabım yeni yılın ilk dakikalarında mesaj attı.Oturduğu kıyı kahvesinde etrafı kahkahalar çınlatmaya başlamış.Bakmış, arka masadaki gençler kendilerini neredeyse gülmeye zorluyorlar.Bizimkinin "n'oluyor?" diye baktığını görünce gençlerden biri "" deyip eklemiş; "İnsan, takvimyapraklarınaettiğinde sonuççoğu kez böylekomik oluyorişte!

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Yok! Yine de işaretler önemlidir, diyorsanız...En düz takvimler bile geleceğe dairgebedir, diye düşünüyorsanız...Mesela Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin Şii Haşdi Şabi milislerince işgali çok kritik...İnsan ister istemez, 1980 sonrası Türkiye dahil bütün bölgenin siyasal/sosyal yapısını değiştiren bir olayı;hatırlıyor.Irak'ı 2020'de çok konuşacağız.Kesin!

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Ama ben şimdi başka bir ""e dikkat çekmek istiyorum.Siz de görmüşsünüzdür...Yılın ilk saatlerinde ajanslar Vatikan'dan bir görüntü geçti dünyaya ve ortalık karıştı.meydanda toplanmış kalabalığın arasından uzanıp elini tutarak kendine doğru çekenKatoliklerin (dikkat bütün Hristiyanların değil) manevi lideri belli ki kadının ısrarından rahatsız olmuştu.

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İster misiniz, bu yılolsun.Malum, Papa Francis'in zaten keyfi kaçık.. (Birtek bizim Ertuğrul Özkökbunun farkında değil, okadar ki, kendini kaybedipbizim diyanete örnekdini lider olarak gösteriyorPapa'yı!)Twitter'a baktım...ABD'den Filipinler'e kadar herkes tartışıyor."Papa da insan, ne bekliyordunuz" diyen var; "Papa sınırsız yumuşaklığın sonunu Hz. İsa'dan biliyor" diye hafiften ironi yapanı var. "İnananlar orada kendilerine azıcık da olsa temas edilmesini istiyorlar, o kadını dövmek utanç verici" diyen de var.

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Sonuç?Bu Papa'nın karizma dönemi kapandı. Orası net!Ancak sanırım dünyanınüzerine kurulu bütün ""leri çatırdıyor, çatırdayacak.