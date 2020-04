Allah’a savaş açan baro

ANKARA Barosu, Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiriyormuş ayağı ile İslam dinini ve Müslümanları hedef almıştır. Ankara Barosu, dindar Müslümanlar için inanç ve ifade özgürlüğünü tanımadığını, istemediğini ilan etmiştir... Bu topluluk, ALLAH'a ve KUR'AN'a dil uzatıyor, aslında savaşıyorlar...

Bu açıklamayı kaleme alan şahıslar, adeta senelerdir içlerinde biriktirdiği pisliği kusmuşlar... Ankara Barosu yazılı açıklamasında; ahlaksız, iğrenç bir düşünceye ve inanca tecavüz suçu işlemiştir... Ne yapmış Prof.

Dr. Ali Erbaş...? KUR'AN dışında bir şey mi söylemiş...? ALLAH'ın emri dışında bir şey mi söylemiş...? Bu emir ve yasakları, Diyanet İşleri Başkanı söylemeyecek de kim söyleyecek...?

Ayrıca bu ve benzeri hatırlatmalar, her hafta, her mescidde, her din adamı tarafından yapılır ve inşallah bundan sonra da yapılacak. Bu arada CHP de bu iğrençliğe destek verdiğini açıklamıştır.

Bir ve beraberdirler... CHP, bu memlekette İslam ve Müslümanlar hakim olamasın diye var olan bir siyasi oluşumdur. İslamın ve Müslümanların açık ve gerçek düşmanıdır. Her fırsatta bu vazifeyi yerine getirir. Hepiniz ile kıyamete kadar savaşacağız...



HAİNLERE AİDAT VERMEK

Ankara ve İzmir Barolarının, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbesi ardından sergilediği iğrenç tavırı lanetliyorum...

Meslek odalarına zorunlu üyelik kaldırılmalıdır... Bu ülkenin vatanına, milletine, devletine, dinine, diyanetine, ecdadına içtenlikle bağlı, Avukat, Mühendis, Mimar, Doktorlar; bu iğrenç yapıların mensubu olmak zorunda kalıyor... Üstelik; ödemeye mecbur kaldıkları üyelik aidatları nedeni ile asla istemedikleri halde, iğrenç eylem ve icraatlerini de desteklemiş oluyorlar...

Hainlere bir de aidat vermek zorunda kalıyorlar... Neden bir mesleği icra edebilmek için bu oda/meslek kuruluşuna üye olmak zorunda olunsun ki...? İsteyen istediği meslek kuruluşu/oda'ya üye olabilmelidir.

Meslek odalarının, baroların neredeyse tamamı devlet, millet, din, diyanet düşmanlığının kaleleridir... İhanetin yuvaları halindedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milletimizin en büyük beklentilerinden birisi de bu azgın azınlığın faaliyetlerine son verebilmesidir..



ÖZ EVLATLAR VE HAİNLER

Bu toprağın öz EVLADINI iki özelliğiyle tanırsın... Cenk zamanı CANINI esirgemez; buhran zamanı malını... Bu toprağın HAİNİNİ de iki özelliğiyle tanırsın... Cenk zamanı ARKANDAN vurur; buhran zamanı kalbinden...



UYARILAR

İsrail Başbakanı Netanyahu şunları söyledi; "Başkan Trump, (Batı Şeria'daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüdün onurlandırılacağından şüphem yok." Yani İsrail ve ABD, dünya Covid19 ile boğuşurken ve can derdindeyken bir oldu bitti planlamışlar. Bu arada, Koronavirüs ile mücadele ederken aynı anda IMF'ye teslim ol çağrısı yapılıyor... Ve S400'lere yönelik sinsice VAZGEÇİN yaygarası devam ediyor... Türkiye ile Rusya'yı tekrar karşı karşıya getirme adımları atılıyor...

Sinsice Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni tuzaklar peşindeler...

Eski Milletvekillerinden Metin Külünk böyle uyarıyor... Yani Evangelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin ittifakı oyunlarına devam ediyor...

