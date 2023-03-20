Lafı hiç oburtmadan bopurtmadan söyleyelim:Bu seçim yalnızca bir seçim değildir.Çok çok kritik bir dönemeçtir.İktidar kazanırsa mesele yok.

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PKK ve HDP bölünmek yanlısı.Diğerleri de onlara her türlü tavizi verecek...Ki zaten Amerika'nın da Avrupa'nın da istediği başka bir şey değil...Bölünmüş ve küçülmüş bir Türkiye fena halde işlerine geliyor.Kürtleristiyorlar.Öyle birkaç bakanlık falan değil... İstekleri bitmeyecek.istiyorlar, ne demektir bu?"Yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği" bir yapı...Bunun başlarına bir iş açmasının önüne geçmek için deistiyorlar...Adalet, barış, falan filan... Gerekçesi bu.Belediyelere kayyum ataması durdurulacak.Mağdurların tüm haklarının iadesi...Sonra geliyor..."Tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemeler..." Gidişat bellidir.

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Bunlar gelirlerse her türlü gelişmeyi isteyecekler ve alacaklar.Çok büyük tatsızlık çıkacak.O zaman çok yanarsınız...Bizden uyarması.Bakalım Kılıçdaroğlu da tarihe nasıl geçer ve de oy verenler sonradan nasıl dövünürler ama iş işten geçmiş olur...Yeni bir anayasa...ha?...14 Mayıs hızla yaklaşıyor.Yanarsınız oğlum siz...