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ENGİN ARDIÇ
Dıngıl tuzağı

Dıngıl tuzağı

19.12.2022, Pazartesi
NFT diye bir soytarılık var, biliyorsunuz.
Binlerce dolar veriyorsunuz, bir şeyin resmi ilelebet sizin oluyor.
Bilgisayarda tabii.
Bir siteden alıp kessen yapıştırsan hiç makbul değil, ille NFT olacak.
Arsa bile satıyorlar, İstanbul'un yarısı "sanal sanal" sizin oluyor.
Sokağa atacak paranız bolsa, takılınız.
Özellikle, baba parası yiyen Z kuşağı takılsın.
Zaten bu tuzaklar hep onlar için...

***

Donald Trump'ın boy boy resmini yapmışlar. fotoğraf falan değil, elle yapılmış.
Birbirinden kötü, birbirinden zevksiz ve ancak "Amerikan ergenlerinin" para verip alacağı keleklikte...
Çeşitli kılıklarda: Süpermen kılığında, astronot kılığında, kovboy kılığında, boksör kılığında...
Göğsünde S yerine T harfi var tabii. Pelerini var, çizmeleri falan da var.
Belki özel uçağıyla Washington'a Kongre'yi basmaya giden ve "Kuzeyliler'in başkentine saldırdık" diyen Teksaslı manyak karı almıştır.
Tam 45 bin parça... Seç beğen al!
Tanesi 99 dolar.
Eh, her ergenin verebileceği bir para...
Bizim ergenlerden söz etmiyorum, bizim parayla 2 bin liraya geliyor.
Hayrettir, NFT piyasasında abuk sabuk şeylere yüz binlerce dolar yağdıranlar bundan fazlasına kıymamışlar.
Bu işten 4 milyon 460 bin dolar gelir elde edilmiş.
Enjoy, suckers.

***

UZAYLIYI ARA Kİ BULASIN

Bunlar kendi uydurdukları efsanelerin tutsağı oluyorlar...
Bir "zombi" çıkardılar, şimdi bütün Amerikan budalaları zombiden Allah gibi korkuyorlar.
Bir de şu bitmez tükenmez uzaylı muhabbeti...
Pentagon, uzaylıları araştırmak üzere kurduğu özel büroya şimdiye kadar yüzlerce ihbar geldiğini ama henüz hiçbir uzaylıya rastlayamadıklarını açıklamış.
Arif Işık gibi uzaylılar tarafından kaçırıldığını ihbar edenler, uzaylının kendisine tecavüz ettiğini hatta ondan hamile kaldığını söyleyen ruh hastaları...
Kendi popolarından "ufoloji" diye bir sahte bilim dalı kuranlar bile var.
Öte yandan "mesajlarımızın maalesef uzaylılara ulaşmadığını" söyleyenler de var.
Gönderdikleri ışıklı mesajlar, 400 milyar yıldızdan yani güneşten sadece 15 binine ulaşabilmiş.
Bir cisim yaklaşıyor, ateş topu da geliyor mu arslanlar?

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