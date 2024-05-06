Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant'dan alçak sözler: Refah'ı yakında işgal edeceğiz

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana kana doymak bilmiyor. Tüm dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti. Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...