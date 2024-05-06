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Haberler Galeri Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant'dan alçak sözler: Refah'ı yakında işgal edeceğiz

Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant'dan alçak sözler: Refah'ı yakında işgal edeceğiz

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana kana doymak bilmiyor. Tüm dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti. Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2024 00:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 00:49
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Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant’dan alçak sözler: Refah’ı yakında işgal edeceğiz

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor.

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Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant’dan alçak sözler: Refah’ı yakında işgal edeceğiz

Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Gallant, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'nda askerleri teftişi sırasında bir açıklama yaptı.

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Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant’dan alçak sözler: Refah’ı yakında işgal edeceğiz

Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant’dan alçak sözler: Refah’ı yakında işgal edeceğiz

KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ
Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

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Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Yoav Gallant’dan alçak sözler: Refah’ı yakında işgal edeceğiz

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.