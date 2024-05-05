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Haberler Galeri Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hıdırellez, insanların dileklerini dilemeleri için özel bir zaman dilimi olarak görülüyor. Bu günde, Hıdırellez duası edilerek dileklerin ifade edilmesi önemli bir ritüel haline geliyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi geniş coğrafyalarda kutlanan Hıdırellez, darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğu kabul edilen İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:25
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Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta devam eden Hıdırellez, vatandaşların yoğun ilgisini çeken ve odaklandığı bir konu haline geldi. Bu özel günlerde, çeşitli dileklerin ifade edildiği dualar ve ritüeller ön plana çıkıyor. Farklı inançlara sahip olan vatandaşlar, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri dile getirmek için Hıdırellez'in sunduğu fırsatları değerlendiriyorlar. Peki Hıdırellez duası nasıl edilir?

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Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez geleneklerinden en bilineni ve en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

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Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ, GELENEKLERİ NELER?

Hıdırellez inanış ve ritüellerine örnekler veren Doç. Dr. Özlem Güzel, şöyle sıraladı: "Bereket ve şans için tepsi içine çeşitli tahıllar, ekmek ve su bırakılır. Gün doğmadan çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanarak sütün içine koyup, süt mayalanır. Karınca yuvasından toprak alınıp, toprak kesesi yapılır. Kese mutfağa konur.

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Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

Dolaplar, yağ kapakları, un çuvalları, kapı, pencere, ambar, cüzdan ve yiyecek kapılarının ağzı bereketli olsun diye açık bırakılır. İçinde para olan keseler gül dalına asılır. Pencere önlerine para bırakılır. Gül ağacına para asılır. Ertesi gün para alınıp, cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmaz. Evlere yeşil dallar ve çiçekler asılır. Köylerde Hıdırellez günü sabah namazı kılınıp, tarlalar dolaşılır ve ambara/depolara gelinip bereket dilenir. Kuraklık var ise yağmur duası yapılır.