Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı

Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hıdırellez, insanların dileklerini dilemeleri için özel bir zaman dilimi olarak görülüyor. Bu günde, Hıdırellez duası edilerek dileklerin ifade edilmesi önemli bir ritüel haline geliyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi geniş coğrafyalarda kutlanan Hıdırellez, darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğu kabul edilen İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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