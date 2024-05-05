SED yardımı ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı e-Devlet

2024'te SED yardımı ödeme tarihi, hak sahiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarını karşılamak için verdiği SED ödemeleri için ödeme takvimini belirlemeye odaklanmış durumda. Başvurular, İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Başvuruları kabul edilenler, ödeme detaylarıyla ilgili bekleyişe geçmiş durumda.