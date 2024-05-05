Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Yakup Şahin isimli bir yarışmacı, ilk soru da verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. Öte yandan Milyoner yarışmacısı, verdiği türkü ziyafeti ile sosyal medya da gündem oldu. işte o anlar...