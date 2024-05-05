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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Yakup Şahin isimli bir yarışmacı, ilk soru da verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. Öte yandan Milyoner yarışmacısı, verdiği türkü ziyafeti ile sosyal medya da gündem oldu. işte o anlar...

Giriş Tarihi: 05.05.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 22:35
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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

Programa katılan Yakup Şahin isimli bir yarışmacının renkli kişiliği ile gönüller fethetti.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

MİLYONER YARIŞMACISINDAN TÜRKÜ ZİYAFETİ...
Gaziantep'te yaşayan Yakup Şahin, yarışmada okuduğu türkü ile türkü ziyafeti yaşattı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Milyoner yarışmacısının türkü ziyafeti sosyal medya da gündem olurken ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun mest oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya erken veda! Sıfır çekti | Verdiği türkü ziyafeti ile gündem oldu

Yarışmacının ilk soru da karşısına çıktığı takı sorusu büyük hayal kırıklığı yaşattı.