Emeklinin mayısta ek ödeme tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 12.650, 15.000, 17,445 TL netleşti: P.tesi ve Salı hesaplarda
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyon tutarlarına yönelik ilgi arttı. Bankalar, emekli promosyonlarında güncelleme yapma yoluna gitti. En son bilgilere göre, banka promosyon tutarı 20.000 TL'ye kadar yükseldi. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir ilgi ve merak uyandırdı ve yakından takip ediliyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
09:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
09:46
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emekli promosyon kampanyalarını yenileme yoluna gitti. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan bu promosyonlar, bankalar tarafından güncellendi. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte banka promosyon kampanyaları yenilendi. 11 bankanın emekli promosyon tutarları özellikle dikkat çekti. İşte emekli promosyonu güncel tutarları ve detayları...
BANKA BANKA PROMOSYON MİKTARLARI 2024
Garanti BBVA:
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara yönelik Mayıs ayında geçerli olacak yeni bir promosyon kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı miktarına göre değişen nakit promosyonlar sunuluyor. 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada müşterilere sağlanan promosyonlar şu şekildedir:
📍10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 6.250 TL,
📍10.000 TL ile 15.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL, 📍15.000 TL ile 20.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 12.500 TL, 📍20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Ziraat Bankası:
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı müşterilerine yönelik olarak 3 yıl süreyle maaşlarını bankadan alma taahhüdü karşılığında promosyon sunmaktadır. Bu promosyon, maaş tutarına göre değişiklik göstermekte olup 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Banka 2024 emekli promosyon ödemeleri yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının sistemsel olarak mahsup edildiğini belirtmektedir.
Halkbank:
Halkbank, emekli maaşı müşterilerine yönelik olarak 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank'tan alma taahhüdü verenlere özel promosyon fırsatları sunmaktadır. Bu kapsamda, emekli maaşı miktarına göre değişen nakit promosyonlar sağlanmaktadır. Örneğin:
📍10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
📍15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 📍20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Akbank:
Akbank, emekli maaş müşterilerine yönelik olarak 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir promosyon kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı miktarına göre değişen nakit promosyonlar sunulmaktadır. Örneğin:
📍0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 6.250 TL,
📍10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 📍15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL, 📍20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi sağlanmaktadır.