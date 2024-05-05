Emeklinin mayısta ek ödeme tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 12.650, 15.000, 17,445 TL netleşti: P.tesi ve Salı hesaplarda

Garanti BBVA:

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara yönelik Mayıs ayında geçerli olacak yeni bir promosyon kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı miktarına göre değişen nakit promosyonlar sunuluyor. 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada müşterilere sağlanan promosyonlar şu şekildedir:

📍10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 6.250 TL,

📍10.000 TL ile 15.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,

📍15.000 TL ile 20.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 12.500 TL,

📍20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.