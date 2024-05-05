Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber'de

Milyonların gözü temmuz ayına çevrildi. Yılın ikinci zam oranı için geri sayım başladı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne kadar? Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım aylığı gibi sosyal ödemeler ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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