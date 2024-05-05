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Haberler Galeri Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber'de

Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber'de

Milyonların gözü temmuz ayına çevrildi. Yılın ikinci zam oranı için geri sayım başladı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne kadar? Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım aylığı gibi sosyal ödemeler ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:26
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Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber’de

Milyonlarca emeklinin ve memurun alacağı yılın ikinci zam oranı için geri sayım başladı. Yüzde 68.80 olarak açıklanan nisan ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.

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Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber’de

Aralık ile mayıs arasında oluşan 4 aylık enflasyon oranı %18.72 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine mayıs ve haziran enflasyonları da eklenecek ve emekliler ile kamu çalışanlarının temmuz ayında alacakları yılın ikinci zam oranı şekillenmiş olacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

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Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber’de

ÜÇ AYAKLI ARTIŞ OLDU

Ocak ayında yüzde 37.57 olarak çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 49.25'e tamamlanmış ve tüm memurlar ile tüm emeklilere bu oranda zam yapılmıştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı eklenmişti.

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Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber’de

İKRAMİYELER

Ardından ikramiyeler 3 bin liraya çıkartılmış ve promosyon rakamları da 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştirilmişti. Bankalar rekabet ortamı içinde bu rakamları 18 bin liraya kadar yükseltmişti.

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Refah payı ve taban maaş beklentisi ne kadar? Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Tüm detaylar A Haber’de

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ ARTIŞI

Şimdi yılın ikinci zammı için de refah payı ve taban maaş artışı beklentileri var. Ortaya çıkan 4 aylık yüzde 18.72 oranındaki enflasyon rakamının maaşlar üzerinde etkileri ve beklentiler şöyle oluştu: Her yıl ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranında artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık yüzde 18.72'lik oran kesinleşmiş oldu.