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Başkan Erdoğan'dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'de yapılması planlanan değişiklikleri partinin yetkili kurulları ve kurmaylarıyla beraber değerlendirmeye devam etti. Erdoğan, bu toplantılar esnasında partideki değişimin reçetesi için çarpıcı tespitlerde bulunurken, gereken talimatları da verdi.

Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:01
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Başkan Erdoğan’dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel sonuç sonuçları ve bunlara paralel olarak yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile değerlendirmeye devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Erdoğan bu toplantılar sırasında partideki değişimin reçetesini de ortaya koydu.

İşte Erdoğan'ın çarpıcı tespit ve talimatları:

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Başkan Erdoğan’dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

BEN DÂHİL: Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız.

TAKVİME BİZ KARAR VERECEĞİZ: Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin bir çok tartışma yapılıyor. Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bizim belirlediğimiz koşullarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz.

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Başkan Erdoğan’dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

TEFRİKAYA DÜŞMEYECEĞİZ: Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere karşı uyanık olacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirimizi suçlar nitelikte davranmayın.

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Başkan Erdoğan’dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

TEDAVİNİN YARISI: Seçim sonuçları bir anlamda, biriken problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. O nedenle teşhis, tedavinin yarısıdır diyerek tespitlerimizi buna göre yapmalıyız.

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Başkan Erdoğan’dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

İTTİFAKTA HİÇBİR SORUN YOK: Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik.