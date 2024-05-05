Başkan Erdoğan’dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz

BEN DÂHİL: Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız.

TAKVİME BİZ KARAR VERECEĞİZ: Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin bir çok tartışma yapılıyor. Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bizim belirlediğimiz koşullarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz.