05 Mayıs 2024, Pazar
Başkan Erdoğan'dan reçete! AK Partililere talimat verdi: Milletin beklentilerine göre hareket edeceğiz
Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'de yapılması planlanan değişiklikleri partinin yetkili kurulları ve kurmaylarıyla beraber değerlendirmeye devam etti. Erdoğan, bu toplantılar esnasında partideki değişimin reçetesi için çarpıcı tespitlerde bulunurken, gereken talimatları da verdi.
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:01
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