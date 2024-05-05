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Haberler Galeri Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 23:27
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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

ARKASINI DÖNÜP UZAKLAŞTI!

Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü.