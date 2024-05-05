Yeni yıl, yaş ve prim tablosu sıralandı! 1995 1999 2002 2009 SGK girişi olana 4, 6 yıllık kazançlı emeklilik

Günümüzde, erken emeklilik kavramı giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve milyonlarca çalışan için bir hayal haline geliyor. Erken emeklilik koşullarının sağlanması ve sunulan avantajlar sık sık tartışma konusu oluyor. Bu bağlamda, çalışanlara en az 1 en fazla 6 yıl erken emeklilik fırsatı sunan düzenlemeler büyük ilgi görüyor. Erken emeklilik şartlarını karşılayan her birey, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak emeklilik sürecini başlatabiliyor.