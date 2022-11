Bir motosiklete beş kişi binmiş...Nene bir şey tabii.Gençler.Yaşlar 17-19 arası.Saçlar gecekondu modası: Kulak üstü çıplak, ense hiç yok, önde abartılı kâkül.Beş kişi üst üste, en öndekiçekiyor.Tren yoluna çıkıp tren üzerine gelirken özçekim yapan oğlanın aksine, bunlar ölmemişler.Sürücüye ceza kesilmiş, ehliyetine de el konmuş. Ceza puanı çokmuş.Ötekilere desuçundan soruşturma...e mi girer,ya mı?

***

Acaba bir-iki de ölüm olsaydı, geri kalanlar akıllarını başlarına toplarlar mıydı?

Sanmıyorum.

Demiştik ya, kırmakla tükenmez bunlar.

Ama ne güzel ünlü oldular.

Belki Aleyna Tilki ile de tanışırlar.

Nasıl olsa bunları "like edecek" birileri bulunur...

***

ÇOK İYİ OLMUŞ!



Gençlerden söz açıldı, Justin Bieber diye bir çocuk var.

Kendisi şarkıcıymış. Bir kere bile dinlemedim.

Bu çocukta para bol, bir NFT almış, değiştirilemez "token"...

1 milyon 300 bin dolar saymış.

Fakat şimdi FTX şirketi iflas edince, kripto para piyasasındaki dalgalanmalar sonucu, sahibi olduğu tokenin fiyatı 70 bin dolara düşmüş.

Üzülmesin, Türkiye'ye gelsin.

Burada o parayı da verecek haramzade çoktur. Satar kurtulur.

Bu arada NFT piyasası çöküşe geçmiş ha...

NFT koleksiyonları ortalama yüzde 80 değer kaybına uğramış...

Galiba en iyisi Nusret'in yurtdışı lokantalarından birine gidip 1 milyon lira hesap ödemek.

Hiç olmazsa kursağına et giriyor.

Tuzlu muzlu, idare et.

***

BİZ Mİ ÇAĞIRDIK?



"Türkiye çok pahalı, Suriye daha ucuz. Akrabalarımız orada daha rahat." Bir grup Suriyeli mülteci