Memlekette Dodurga diye bir yer varmış, böylece öğrenmiş olduk.Çankırı'nın bir ilçesinin bir beldesi.Dış kapının mandalı.Burada belediye seçimi yapıldı, AK Parti kazandı.Hayatlarında Dodurga ismini ilk defa duyanlar, sanki Dodurga'nın sosyo-ekonomik ve de alafortanfonik yapısını yıllarca incelemişler gibi hemen yorum yapmaya koyuldular.Burada Kırkpınar cazgırının sözleri önem kazanıyor:Dodurgadeğildir. Her şeyden önce istatistikbilimi açısındanyeterli değildir.Ama birverir tabii.Verdiği fikir, AK Parti'nin önde gittiğidir.Bakınız kaybedenlerden biri,demiş!İşte bu kadaaar...diye üfürülenler, bırakın Türkiye'yi, daha Dodurga'da bile birbulup çıkaramadılar.Oysa bu reklam açısından önemliydi... Böyle bir aday çıkıp da kazansaydı, ortalığı birbirine katarlardı...falan derlerdi...Buncağızı beceremediler.

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Dodurga seçiminin bir neşeli yanı da, DSP adı verilen "Ecevit'siz Ecevit Partisi"ne bir tek oy bile çıkmamış olması.

O kadar ki, DSP adayı kendine bile oy verememiş, çünkü kütüğü Ankara'daymış!

Ankara'dan gelecek de Dodurga'yı yönetecek...

Niçin o partiyi kapatıp gitmezler?

Çünkü medyada isimleri geçiyor...

O zaman niçin altılı masaya katılıp onu yedili masa yapmadılar?

Bakınız Gültekin Uysal diye bir adam var, tanıyan eden yoktu, oyu da yoktu, şimdi de yok ama çok önemli bir siyasetçi sırasına girdi!

Önder Aksakal'ın zerre kadar "siyasi feraseti" olsaydı hiç olmazsa bu komedyada küçük bir rol alırdı...

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AKLIMA BİR FIKRA GELİYOR AMA...

Bu altılı masanın "kurmayları" da varmış.

Bunlardan birisi demiş ki: "Türkiye'de herkesin oy verebileceği, sosyal demokratların, solcuların, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçüler'in, milliyetçilerin, muhafazakârların, İslamcılar'ın rahatça oy verebileceği demokrat bir kimlik çıkartacağız. HDP seçmeninin de o adaya oy vereceğinden adım gibi eminim."

Aklıma bir fıkra geliyor ama buraya yazamam.

Hani Kapalıçarşı'daki yaşlı usta, saraylı cariyeye demiş ki:

"Hanım kızım, öylesini bulsam..."