İster erken olsun ister zamanında, seçim yaklaştıkça muhalefet, cumhurbaşkanımızıntartışma konusu yapmaya çalışıyor.Başka türlü başa çıkamayacaklarını mı düşünüyorlar?Sonuna kadar da kaşıyacaklardır, hatta sonundan yani seçimden sonra da.Hem amigo yazarlar ikide bir yazıyorlar hem dehukukçulardankoparmaya çalışıyorlar.Hanidiye de hukukçulara sormuşlardı ya...Bunlara göre, Erdoğan'ın adaylığıonun için geçersizdir, adaylığınıkoyamaz.Oysa Erdoğan'ın eski Anayasa'ya göre iki dönem, yeni Anayasa'ya göre de bir dönem görev süresi olmuştur, demek ki bir ikinci de olabilir.Bir şey elde edemeyecekler, bu sefer de dönüp Yüksek Seçim Kurulu'nu, hatta Anayasa Mahkemesi'ni suçlayacaklar.İçlerinde en ahmakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile gidebilir, karşılığındacevabını alır.Hazindir, içlerindediyebilecek çapta politikacı olmaması...Lafta kazanırlar, o ayrı. Muharrem bile kazanıyormuş.

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İktidar başından yanlış yaptı.Niçin bu işisınırladı?Eski Türkiye'nin sakatlıklarına sahip çıkmak gerekli miydi?Bazı kişiler,diyorlardı, çıkmadı.Laf aramızda, bu iktidarın kesintisiz yirmi yıl süreceğine kendileri de pek inanmıyorlardı...Ama oldu işte ve de tarihe geçti.Bir başkan niçin iki dönemle sınırlanıyor?Bakınız Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan düşürülme korkusuyla kurultay bile yapmıyor! Ne kadar demokratik!..Burada çatır çatır kazanan, seçimden asla kaçmayan, kendine çok güvenen birisi var.Ama çok çok da başarılı olsa, on yıldan fazla başta tutulmuyor.Neden? Ne zararı var?Amerika'da Roosevelt dört kere üst üste kazanınca büyük lider sayılıyor ama...Roosevelt 1932, 1936, 1940 ve 1944 seçimlerini kazanmıştı...İlk ve tekti ama olabiliyordu demek ki...Ölmeseydi, kalıbımı basarım, 1948 seçimini de kazanırdı.Eh, bizde de, rakip olmayınca Atatürk 1923, 1927, 1931, 1935 seçimlerini kazanmıştı canım!İnönü de 1939, 1943, 1947...O zaman başkaydı...O zaman başkaysa şimdi niçin başka olamıyor?Bu iş şuna benzedi:ilkesini Atatürk ve İnönü çiğnerlerse olur, Erdoğan çiğnerse olmaz!..yönetimini Atatürk ve İnönü uygularsa harikadır, Erdoğan yaparsa dünyanın sonu!...Hadi yürüyün.