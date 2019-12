Çelik Gülersoy'u ne çabuk unuttunuz?Çelik Bey Adalar'ın fayton meselesine el atmak istemiş, bugünkü çirkin ve döküntü faytonları yenilemeye, onlara bir çeki düzen vermeye, güzellik kazandırmaya çalışmıştı.İstemediler. Kazan kaldırdılar. Düzenleme iki numara büyük geldi.Başarabilseydi, ada Viyana'ya dönecekti... Birbirinden görkemli faytonlar, gene lumpen ama hiç olmazsa bir örnek ve iyi giyimli arabacılar...Biz de Viyana'ya her gittiğimizde içimizi çekmeyecektik,demeyecektik. (Kazıktır da ha, Amerikalı turisti yoluyorlar, tıpkı Venedik gondolları gibi... Son gördüğümde sekiz-on gondol Rialto civarında yan yana geliyor, bir tek gondolcu "ortadan" bir şarkı söyleyip hepsini sabunluyordu. Amerikan emeklisi de filmlerde gördüğü şekilde kokonasına sarılıp mutlu oluyordu.)Açık konuşalım: Adada faytonlar berbattır, hepsi salaş ve çirkindir. Atların durumu da içler acısıdır.da bir safsatadır.O kadar çoktaşıt vardır ki... Polis arabası, belediyearabası, çöp kamyonu, itfaiye...Buna bir de "elektrikli araçları" ekleyiniz, yazın ada yollarında ağız tadıyla yürümek neredeyse imkansızdır. Yanınızdan ikide bir zırt diye bir resmi araç geçer. Hele bir de faytoncular birbirleriyle yarışa kalkıp o zavallı hayvanları kamçılayınca, ada yolları gerçekten tehlikeli olmaya başlar.Yaz mevsimi adada 1500 at, buna karşılık 4 bin plakasızaraç dolaşıyor. Yasak ama dolaşıyor.Adada bir hayvan hastanesi bile yok.Fayton tarihe karışsın.Bu işten ekmek yiyenlerin de zararı karşılansın ama.Çünkü Çelik Bey'in önerdiği şekilde "iyisini ve kalitelisini" yapamayacaksınız, belli.Buna ne kültürünüz yeter ne de estetik duygularınız.olacaksa hiç olmasın.Adayı gezmek isteyen de bir zahmet yürüsün.Olur mu? Bal gibi olur. Kınalıada'da fayton yok, o nasıl oluyor?Orası küçük. Eh burada da azıcık kilo verirsiniz.Aşkınızı da ağaç dibinde yaşarsınız,var.Böyleceda öğrenirsiniz. Ateştehlikeli ve yasaktır.Sonra iş çöpünüzü toplayıp tenekeye atma aşamasına da gelir.Belki The Trakya All Stars topluluğu da şarkısının sözlerini değiştirir:

***

Boş konuşuyoruz tabii.Burjuvazi Adalar'ı çoktan terk etti.Burjuva, arabasıyla ulaşamayacağı yere gitmez.Eskidengüneyde ev almak geleneği yoktu. Her burjuvada araba da yoktu. Burjuva adaya kaçmak zorundaydı.Eskiden birydu, zulmede zulmede elde azınlık da kalmadı.Ada artık bir Arap turist ve lumpen cennetidir. Ucuzcu entelleri saymazsanız.İstanbul 2020 yılına geldi, ada 1960'tadır.Kolay kolay iflah olacağı da yoktur.