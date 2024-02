DOĞU Akdeniz, jeopolitik ve jeostratejik açıdan tarih sahnesinde önemi her daim artan bir deniz havzasıdır. Bu coğrafya, büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan fay hatlarının enerji biriktirdiği, gerilimi tırmandırdığı ve dünya savaşlarına varan trajik olayların cereyan ettiği bir bölgedir... Türkiye'miz de iç siyaset hareketliliği sürerken, yakın coğrafyamızda da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de yeni jeopolitik haritalar inşa ediliyor. EVET. Türkiye- Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz Kalkanı Stratejisi'ne uygun hamleler gerçekleştiriyor. BU PLANA göre, 'Ana Vatan'ın bekası için 'Mavi Vatan'da egemenliğin tesis ve idamesini sürdürecek olan 'Donanma Varlığı'nı devamlı arttırıyor.



AMAN GÖZDEN KAÇMASIN:

Geçen hafta Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e yönelik Türkiye'nin 2 jeopolitik hamlesi oldu.

1) KKTC GEÇİTKALE İHA-SİHA ÜSSÜ...

KKTC Meclisi, GEÇİTKALE'NİN TÜRK İHA-SİHA ÜSSÜ olmasına onay verdi. Burası çok yönlü değişimin habercisidir. Geçitkale Havaalanı'nın stratejik önemi çok büyük. Böylesine güzide bir anlaşmanın KKTC'de hava üssü noktasındaki geliştirilmesi ve bu kapasitenin ilerletilmesi Türkiye'nin BÖLGESEL GÜÇ TAHKİMATIDIR.

Türkiye ve KKTC'nin icra edeceği enerji faaliyetlerinde, önümüzdeki günlerde sondaj faaliyetlerine yönelik koruyucu, kollayıcı tedbir anlamında hava sahası üzerinden deniz alanlarını da kontrol edecek bir mekanizma varlığıdır. Libya'dan sonra Kıbrıs adası üzerinden SİHA/İHA'larla gerek Suriye hattının gerek Libya hattının gerek Mısır hattının, Kızıldeniz hattının kontrolünde özellikle hava egemenlik alanlarının kontrolünde, kıta sahanlığımızın korunmasında da son derece önemlidir.

2) TÜRK UÇAK GEMİSİ İNŞASI BAŞLATILDI...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Yerli ve Milli Uçak Gemisi'ne sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2. Milli Uçak Gemisi inşasını başlattı. Burası çok önemli. Yerli ve Milli savaş uçağımız KAAN'ın Türk Uçak gemisine iniş-kalkışı da planlandı.

Somali'de yapılan anlaşmalar, Mısır'la İskenderiye Limanı konusunda atılan adımların hepsi BÜYÜK TÜRKİYE'nin önünü açıyor. BAŞKAN ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık BÜYÜK OYUNCU olduğunu dünyaya ilan ettiğini Amerikan ve İngilizler'in önemli yayın organları da kabul ediyor. YENİ DÜNYA DÜZENİ kuruluyor. TÜRKİYE de bu düzende artık büyük oyuncu.

100 yıl önce masadan atılan, söz hakkı verilmeyen TÜRKİYE'yi isteseler de bulamazlar.

Büyük düşünen büyük adımlar atan TÜRKİYE VAR. Kendinden emin, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da etkinliğini her geçen gün artıran TÜRKİYE'MİZ, bizi gururlandırıyor.



SONUÇ: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ifadesiyle, dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla; Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

TÜRKİYE, okyanuslara açılmaya karar verdi.

KKTC, SİHA ÜSSÜ- MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN VE 2. TÜRK UÇAK GEMİSİ ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN...