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Haberler Galeri Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeni, adli tıptaki incelemenin ardından belli olacak. Dün yapılan aramalarda kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası ile Berzeg'in gömleğinin parçası bulunurken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile 5'inci günde de sürdürülen arazi taramasında, kafatası ile ayak kemikleri aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:05
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Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

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Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan aramalardan sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

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Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

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Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

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Korhan Berzeg’in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?

Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.