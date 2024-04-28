HaberlerGaleriKorhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?
Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi adli tıp raporuyla aralanacak! Hangi ihtimal üzerinde duruluyor?
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeni, adli tıptaki incelemenin ardından belli olacak. Dün yapılan aramalarda kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası ile Berzeg'in gömleğinin parçası bulunurken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile 5'inci günde de sürdürülen arazi taramasında, kafatası ile ayak kemikleri aranıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:05Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:05