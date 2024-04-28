İzmit’te korkunç olay! Baldızına kabusu yaşattı | Sesleri duyan mahalleli sokağa döküldü!

Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi. Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe sebep olan vatandaşlara müdahale etti. Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.