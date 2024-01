85 milyonluk aziz milletimiz, Cumhuriyetimiz'in 100. yılını 23 Ekim 2023'te gururla, heyecanla, görkemli bir şekilde kutladı. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıl yürüyüşü başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor.

Erdoğan başkanlığında yapılan"Türkiye Yüzyılı"nın ilk MGK toplantısında ülkemizin JEOPOLİTİK YOL HARİTASI çizildi. "Türkiye Yüzyılı" parantezinde, ilk MGK'da, milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmeler değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalınması muhtemel meselelere yönelik gerçekleştirilecek STRATEJİK-JEOPOLİTİK

HAMLELER değerlendirildi.

JEOPOLİTİK HAMLELERİN

DERİNLİĞİ:

1- Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği BÖLGESEL GÜÇ- KÜRESEL AKTÖRLÜK yolunda izlediği Akıllı Güç Politikaları MGK'DA çerçeveye alındı. Çerçevenin ruhunda hem güçlü bir ordu hem de ülkenin etkisini artıracak her seviyede ittifaka veya ortaklığa yatırım bulunuyor. Türkiye, bu ikisinin birleşimi ve kullanımından, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA

DİPLOMASİ VE SAVAŞ

SANATINI icra edecek.

2- Terör örgütleri PKK/ KCK/PYD/YPG, FETÖ VE

DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı TÜRKİYE'NİN MÜCADELE

STRATEJİSİ genişletildi.

3- (Amerika-Avrupa'ya net mesaj verilerek), Türkiye'nin IRAK-SURİYE'DE BİR (UYDU AMERİKA KARAKOLU-3. İSRAİL)

PKK DEVLETÇİĞİNİ ASLA AMA ASLA KURDURMAYACAĞI KARARLILIĞI İLAN EDİLİYOR.

Bu bağlamda millî güvenlik siyaseti çerçevesinde ülkemizin hakları ZAMAN VE MEKAN AYRIMI gözetmeksizin devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerimiz, huzurumuzu bozmaya niyet edenleri sınırlarımıza dahi yaklaştırmayarak bertaraf etmeye devam edecek.

4- Komşumuz Irak ile artan temaslarımızın, terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda TAHKİMAT SÜRECEK.

5- İSRAİL-GAZZE FİLİSTİN: MGK'dan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sürdürmesinin hassas dengelerin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasına ve çatışmaların yayılmasına sebep olacağı kaydedildi.

6- KIZILDENİZ BABULMENDEP BOĞAZI: Kızıldeniz'deki son gelişmeler değerlendirildi; Filistin meselesinin yansımalarını da ihtiva eden ve küresel istikrara yönelik menfi tesirleri bulunan mevcut durumun bir an evvel çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilmiştir.

7- LİBYA-SOMALİ- SUDAN: Muhtemel gelişmeler ele alınmış; Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleyerek mevcut meselelerin çözümüne yönelik çabalarını ilgili taraflarla temas halinde sürdüreceği belirtilmiştir.

8- MONTRÖ HASSASİYETİMİZ, RUSYAUKRAYNA: Bölgesel ve küresel riskleri artıran savaşın acil bir ateşkes ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını MONTRÖ REJİMİ çerçevesinde titizlikle sürdürerek KARADENİZ'de barış ve istikrarın hakim olmasına yönelik gayretler ısrarla sürdürülecek. ABD-Batı'ya derin mesaj veriliyor. Dünyada Amerika'nın giremediği tek deniz KARADENİZ. NATO bahanesiyle Karadeniz'e girme hayalindeler. TÜRKİYE MONTRÖ Anlaşmasıyla tavrını net ve açık ortaya koyuyor. Karadeniz barışı asla bozdurulmayacak.

9- UZAYA AÇILAN TÜRKİYE: Milli güvenliğimize temel teşkil eden hususlardan biri olan savunma sanayiindeki başarılarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımız kararlılıkla sürdürülecek.

SONUÇ: Türkiye Yüzyılı'nın ilk MGK'sından çıkan paradigmalar, KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE'Yİ İŞARET EDİYOR. GÜÇLÜ

BÜYÜK TÜRKİYE. YOLUN AÇIK OLSUN.