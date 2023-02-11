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130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıkartıldı! Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıkartıldı! Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum

Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin ardından Gaziantep Nurdağı’nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın 112 ambulansında kendisine oksijen verip müdahale eden sağlık görevlilerine, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatısz ediyorum" sözleri herkesi duygulandırdı. O anlar 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da meydana gelen maden faciasından kurtarıldıktan sonra "Çizmelerimi çıkarayım mı sedye kirlenmesin" sözleriyle bütün Türkiye'yi ağlatan maden işçisi Murat Yalçın’ı akıllara getirdi.

Sağlık ekiplerinin zamanla yarışı an be an kameraya yansırken, Hasan Basri Aslan'ın eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Basri Aslan'ın bu sözleri, Soma maden kazasında ambulansa binen madenci Murat Yalçın'ın, "Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi.

Eskişehir'den gönüllü olarak deprem bölgesine gelen 112 acil servis ekibi sorumlusu Gökçe D., Nurdağı'nda bir apartman boşluğuna eşi ve çocuklarıyla düşen Hasan Basri Aslan'ın kurtarılması operasyonuna katıldı. Hasan Basri Aslan, eşi ve 3 çocuğu 130. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bütün arama kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar Aslan'ın iyi olması için dua ettiler.

Enkazdan çıkarılan Hasan Basri Aslan'ın oksijen verilmek istenirken sağlık görevlilerine, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum" sözleri 112 ekibine duygusal anlar yaşattı.

Sağlık görevlilerinin akıllarına Soma'daki madenci gelirken, canla başla çalışan görevliler, "Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli" karşılığını verdi.

Hasan Basri Aslan, zamanla yarışan 112 sağlık görevlileri tarafından en yakındaki 112 helikopterine oradan da Gaziantep'teki hastaneye sevk edildi
O anları ve duygularını anlatan sağlık personeli Gökçe D., "Eskişehir'den göreve geldim. Gönüllü olarak direkt yola çıktık. Depremin 130. saatinde vakanın enkazdan canlı çıktığına dair telsizden anons geçtiler. Derhal bölgeye intikal ettik. Olay yerinden 5 kişi çıkarıldı 130. saatte. 3 çocuk ve anne baba olmak üzere. Ambulansa aldığımız kişi ailenin babasıydı. Apartman boşluğuna düşmüşler. Burunları dahi kanamamıştı. Hastayı alır almaz helikopter ambulansa naklini sağladık. Tekrar merkezden Nurdağı Sahra Hastanesi'ne dönüş yaptık. Hasan Basri Aslan'ın 'Ama ben kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum' sözleri bize Somalı madencileri hatırlattı. Çok duygulandık. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah kaybettiğimiz depremzedelerimize rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Kurtarılan her can bizi ve tüm Türkiye'yi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

SOMA MADEN OCAĞINDA NE OLMUŞTU?

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası" olarak kayıtlara geçen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana geldi.

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan facianın ardından 96 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından üç gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

MURAT YALÇIN KİMDİR?

Türkiye onu Soma'daki maden ocağından çıkıp ambulans sedyesine alındığı sırada çizmesini çıkarmak istemesiyle tanımıştı. Murat Yalçın, "Anadolu çocuğu olduğumuz için, temizlik konusunda devletimize milletimize zarar olmasın, zarar vermeyeyim diye öyle dedim. Anne babamız bize nasıl öğrettiyse. Temizlik konusun da disiplinliyiz." dedi.

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Soma maden faciası ne zaman oldu? SOMA MADEN FACİASI NE ZAMAN OLDU?
Çizmemi çıkarayım diyen madenci A Haber’de ÇİZMEMİ ÇIKARAYIM DİYEN MADENCİ A HABER'DE
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