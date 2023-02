130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıkartıldı! Yıllar sonra o anı hatırlattı: Kokuyorum

Sağlık ekiplerinin zamanla yarışı an be an kameraya yansırken, Hasan Basri Aslan'ın eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Basri Aslan'ın bu sözleri, Soma maden kazasında ambulansa binen madenci Murat Yalçın'ın, "Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi.