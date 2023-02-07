30. saatte mucize kurtuluş! Hatay’da bir kişi enkazdan çıkarıldı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen noktalardan biri de Hatay oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. 30. saatte gelen mucize kurtuluş A Haber kameralarına yansıdı.

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