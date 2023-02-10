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104. saate mucize kurtuluş! Kahramanmaraş’ta İbrahim Kantarcı enkazdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 12:44
Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta 104. saatte mucizevi bir kurtuluş yaşandı. Telefonla yardım isteyip yerini söyleyen 30 yaşındaki İbrahim Kantarcı isimli genç enkazdan sağ olarak kurtarıldı ve ambulansa konularak hastaneye gönderildi. İbrahim Kantarcı’nın dışarıdaki kuzeni ile telefonda konuştuğu anlar A Haber kameralarına yansıdı Tarihi ana tanıklık eden Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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