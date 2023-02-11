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"Halit Ali Talha" Türkiye'yi ağlattı! Ölen annesinin kucağında 128 saat... İşte 21 günlük mucize bebeği kurtaran kahramanlar

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 16:11
Güncelleme:11.02.2023 16:11
ATV - A Haber muhabiri Altay Altuğ, Hatay Antakya'da enkazdan 21 günlükken 128 saat sonra kurtarılan Halit Ali Talha bebeği kurtaran kahramanlarla konuştu. Türkiye'yi ağlatan anlarda Halit Ali Talha'nın parmaklarıyla elini tuttuğu kurtarma görevlisi Zafer Yavuz, yaşadığı mucizevi anları A Haber'e anlattı.
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