Sarı kodla uyarılan İstanbul’da yağış başladı! Her yağmurda aynı senaryo: Megakent yine sular altında

YARDIM EDİNİLECEK DENİYOR AMA

Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt'ta oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş" dedi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI / VİDEO

ARNAVUTKÖY'DE YAĞIŞ NEDENİYLE SOKAK GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araçta suda mahsur kaldı.