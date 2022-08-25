Sarı kodla uyarılan İstanbul'da yağış başladı! Her yağmurda aynı senaryo: Megakent yine sular altında
Son dakika haberi... Meteoroloji ve AKOM'un sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen yağış başladı. Megakent'te yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.
İSTANBUL'DA YILDIRIMLAR PEŞ PEŞE DÜŞTÜ! VİDEO TIKLA İZE
İstanbul'da dün akşam başlayan yağmur bugün etkisini artıracak.
AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden beklenen yağış nedeniyle peş peşe uyarılar geldi.
ESENYURT'TA YİNE SU BASKINLARI KAMERADA! VİDEO
AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi.
Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi.
İstanbul Valiliği'nden ise "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; 25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.
YAĞIŞ ESENYURT'TA SELE NEDEN OLDU
Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Her sağanak yağmurda aynı senaryonun gerçekleştiği Esenyurt'ta yine yolları su bastı.
Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle köprü altları ve sokak araları yağmur sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar su ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.
YARDIM EDİNİLECEK DENİYOR AMA
Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt'ta oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş" dedi.
ARNAVUTKÖY'DE YAĞIŞ NEDENİYLE SOKAK GÖLE DÖNDÜ
Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araçta suda mahsur kaldı.
İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü.
Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
KARAKÖY'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
İstanbul'da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy'de de etkili oldu.
İstanbul'da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy'de de etkili olurken, aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.
Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.
ANADOLU YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLUYOR
Anadolu Yakası'nda ise sadece Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde hafif yağış etkili oluyor.
Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlardan bazıları Marmaray istasyonu ve büfelere sığınırken, bazıları da naylonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi. Üsküdar'da aniden etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimileri Marmaray istasyonuna ve büfelere sığınırken kimileri ise ellerindeki kıyafetler ve naylonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
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