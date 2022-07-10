Esenyurt'ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Selin verdiği zarar gün aydınlanmasıyla drone kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 08:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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