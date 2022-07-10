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Esenyurt'ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Selin verdiği zarar gün aydınlanmasıyla drone kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 08:46
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Esenyurt’ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İ

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Esenyurt’ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

lçede bulunan Haramidere'nin taştığı belirtilirken, dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği kaydedildi.

Derenin çevresindeki Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde sokaklar sular altında kaldı.

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Esenyurt’ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

Araçlar sel sularının içerisinde yüzerken, bodrum katlardaki daireleri sular doldurdu. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

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Esenyurt’ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

Öte yandan Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bulunan bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

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Esenyurt’ta Haramidere taştı! Sel felaketi havadan görüntülendi

Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.