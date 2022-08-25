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Esenyurt'ta selde can pazarı kamerada

DHA
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Giriş: 25.08.2022 13:51
Güncelleme:25.08.2022 13:52
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu koşarak yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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