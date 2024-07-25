Mersin'in ardından İstanbul'da da terör halayı! Bir grup terör sevici "Gerilla" isimli PKK şarkısıyla halay çekti
Geçtiğimiz gün Mersin sahillerinde bir grup teröristsever, bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekti. Olay sonrası şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alınırken, terör sevicilere polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildi. Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul Arnavutköy’de de "Gerilla" isimli PKK şarkısıyla halay çeken bir grubun daha görüntüleri ortaya çıktı. O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar atarak sahil kenarında halay çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
PKK sempatizanları yayınladığı videoları silse de tek tek ifşa olmaya devam ediyorlar.
MERSİN'İN ARDINDAN İSTANBUL'DA DA TERÖR HALAYI
Son olarak İstanbul Arnavutköy'de PKK şarkısıyla halay çeken bir grubun daha görüntüleri ortaya çıktı.
"GERİLLA" İSİMLİ PKK ŞARKISIYLA HALAY ÇEKTİLER
Görüntülerde, bir grup terör sevicinin, son ses "gerilla" türküsü dinleyen şahısların halay çektiği görülüyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı üzere Mersin sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturma ve yapılan çalışmalar neticesinde terör halayındaki 11 şüpheli tespit edildi.
'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM' ŞARKISI DİNLETİLDİ
Halay çekerken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan terör yandaşlarından 9'u, polis ekiplerince Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere Mersin'e getirilirken, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti.
Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
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