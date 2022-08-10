10 Ağustos 2022, Çarşamba
Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada
İstanbul'da iki gün boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağış, gece saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Esenyurt-Beylikdüzü etrafında etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına yol açtı. Caddeler ve yolların sular altında kaldığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 10.08.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:12
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15