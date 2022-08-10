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Haberler Galeri Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

İstanbul'da iki gün boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağış, gece saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Esenyurt-Beylikdüzü etrafında etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına yol açtı. Caddeler ve yolların sular altında kaldığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:12
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Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

İstanbul genelinde bu gece yarısı itibariyle itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Uyarıların peşinden sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

KANALİZASYONLAR PATLADI

Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı.

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Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

KÖPRÜ ALTLARI SEL SULARIYLA DOLDU

Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı.

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Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

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Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular caddeyi kaplarken, trafiğin de durmasına neden oldu.