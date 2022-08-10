Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından rögarlar patladı! Yollar caddeler göle döndü: O anlar kamerada

İstanbul'da iki gün boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağış, gece saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Esenyurt-Beylikdüzü etrafında etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına yol açtı. Caddeler ve yolların sular altında kaldığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.