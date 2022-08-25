İstanbul'da yıldırımlar peş peşe düştü o anlar kamerada!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi. Kentin Anadolu ve Avrupa yakasında aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağnak yağmurla beraber düşen yıldırımlar kameralara böyle yansıdı.