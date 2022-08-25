25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta yine su baskınları kamerada!

Esenyurt'ta yine su baskınları kamerada!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2022 10:31
İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta birçok noktada su baskını oldu. Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı. Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.
Esenyurt’ta yine su baskınları kamerada!
Esenyurt'ta yine su baskınları kamerada!
Dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp
Dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp
CHP eski milletvekilinden ırkçı saldırı!
CHP eski milletvekilinden ırkçı saldırı!
Esenyurt’ta araçlar mahsur kaldı
Esenyurt'ta araçlar mahsur kaldı
Her kesimden tepki yağdı
Her kesimden tepki yağdı
Satın aldığı dükkandan öyle bir şey çıktı ki...
Satın aldığı dükkandan öyle bir şey çıktı ki...
Esenyurt’ta yollarda su birikmesi
Esenyurt'ta yollarda su birikmesi
Bu yıl herkes palamuta doyacak!
Bu yıl herkes palamuta doyacak!
Kızı ve torununu öldürdü! Şikayetini geri çekti
Kızı ve torununu öldürdü! Şikayetini geri çekti
Aile hekimi teşvik ödemeleri
Aile hekimi teşvik ödemeleri
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
İstanbul’da feci kaza: 5 ölü
İstanbul'da feci kaza: 5 ölü
Daha Fazla Video Göster