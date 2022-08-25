25 Ağustos 2022, Perşembe
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Esenyurt'ta yine su baskınları kamerada!
İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta birçok noktada su baskını oldu. Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı. Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.