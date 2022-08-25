25 Ağustos 2022, Perşembe
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İstanbul'da yoğun yağış başladı! A Haber bölgede... Yağış sonrası Esenyurt ve Arnavutköy
Son dakika haberi... Meteoroloji ve AKOM'un sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen yağış başladı. Megakent'te yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı.