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İstanbul'da yoğun yağış başladı! A Haber bölgede... Yağış sonrası Esenyurt ve Arnavutköy

A Haber
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Giriş: 25.08.2022 11:34
Son dakika haberi... Meteoroloji ve AKOM'un sarı kodla uyardığı İstanbul'da beklenen yağış başladı. Megakent'te yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı.
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