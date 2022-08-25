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Her yağışta sel ve can pazarı yaşanıyor! Esenyurt nasıl kurtulacak?

A Haber
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Giriş: 25.08.2022 16:34
İstanbul'u sağanak yeniden vurdu. Kuvvetli yağış su baskınlarına neden olurken, Esenyurt ve Arnavutköy gibi birçok ilçede araçlar yollarda mahsur kaldı. Selde can pazarı yaşandı. Esenyurt'ta her yağış sonrası yaşanan can pazarı nasıl önlenecek? Şehir Planlamacısı - Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, “Esenyurt’ta yağmur suyunu toplayacak kanallar yok.” ifadelerini kullandı.
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