Koronavirüse karşı bir aşı haberi de ABD'den geldi. Peki plazma tedavisi mi aşı mı? İmmün plazmalarla kritik durumda olan hastaların tedavisinde ne oranda başarılı oldu? Kimler plazma bağışçısı olabilir? Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüse karşı bir aşı haberi de ABD'den geldi. Peki plazma tedavisi mi aşı mı? İmmün plazmalarla kritik durumda olan hastaların tedavisinde ne oranda başarılı oldu? Kimler plazma bağışçısı olabilir? Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

MART - NİSAN GİBİ...

Kınık, "Gidişat olumlu bütün dünyada aslında kollektif bir bilim çabası insanlığı bu illetten inşallah kurtaracak. Hem ülkemizde 20'ye yakın özel sektör ve üniversitelerimizin birlikte yürütmüş olduğu aşı çalışmaları var ki bunlar da son noktalara yaklaştılar. Ümit ediyorum ki Mart Nisan gibi milli aşımızda o anlamda piyasada olacak." ifadelerini kullandı.

Kınık, "Şimdiye kadar 27 bin 908 immün plazma bağışçımız oldu" ifadelerini kullandı.

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KİMLER PLAZMA BAĞIŞÇISI OLABİLİR?



Kınık, "Bağışçısı olmak için hiç ameliyat geçirmemiş ya da kadınsa hiç gebe kalmamış olmak gibi kriterler olduğu için tamamı bağışa uygun olmuyor. kriterlere uygun yaklaşık 63 bin insan var, bir kısmı bağış yaptı, bir kısmı da uygunluk onayı bekliyor. teklif ettiğimiz uygun kişilerin yüzde 91.8'i kabul ediyor. bu dünyanın en yüksek oranı. şu an 25 ilimizde 108 cihazla immün plazma bağışı kabul ediyoruz." şeklinde konuştu.