BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90'ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, tüm dünyanın umudu oldu. "Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz" diyen Prof. Dr. Şahin İngiltere medyasına yaptığı açıklamada geliştirdikleri aşının virüsün bulaşmasını engelleyeceğine inandığını söyledi. Salgını bitirebilecek bu kritik gelişmeyle ilgili açıklama dünyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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