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BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90'ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, tüm dünyanın umudu oldu. "Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz" diyen Prof. Dr. Şahin İngiltere medyasına yaptığı açıklamada geliştirdikleri aşının virüsün bulaşmasını engelleyeceğine inandığını söyledi. Salgını bitirebilecek bu kritik gelişmeyle ilgili açıklama dünyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:27
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BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90'ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci günlerdir tüm dünyanın en çok konuştuğu isimler haline geldi. Salgında şimdiye kadarki en büyük umut haline gelen aşının ardındaki kahraman olan Uğur Şahin İngiliz medyasına çarpıcı açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

UĞUR ŞAHİN'DEN FLAŞ SÖZLER
Koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk klinik deneylerden başarılı sonuçlar aldığını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söyledi.

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BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'ın birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 başarıya ulaştığı açıklanmıştı.

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BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

İNGİLİZ GAZETESİNE KONUŞTU
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının "virüsün başını ezip", 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu ifade etti.

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BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecanlandıran koronavirüs açıklaması: Bulaşmasını da önleyeceğiz

Pfizer ile BioNTech Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında, aşı denemelerinin faz 3 aşamasında, gönüllü deneklerin yüzde 90'ında hastalığın gelişmesinin önlendiğini ve bu oranın beklenenden daha iyi bir sonuç olduğunu kaydetmişti.