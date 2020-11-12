Türkiye’de de denenen Çin’in Kovid-19 aşısından iyi haber! Aşı antikor üretti

"GÜVENLİĞİ VE ETKİNLİĞİ YÜKSEK 3 AŞI VAR"

2019 yılı içerisinde influenzadan (grip) hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin civarında... Fakat bu konu gündeme alınmadı önemsenecek bir durum, mevcut aşılarımız bizi mevsimsel gribe karşı yüzde 20 ila 50 arasında koruma sağladığı için bugüne kadar ülkemizde çok talep görmüyordu. Grip aşısının koronavirüsten koruduğu algısı bu yıl influenza (grip) aşısına olan ilgiyi arttırdı. Bunları birbirine karıştırmamak gerek. Kovid-19 aşısı için bilim insanlarının büyük çoğunluğunun belli bir zaman diliminde koruyacağını iddia ederken küçük bir kısım ise aşıların ömür boyu koruma sağlayacağını söylüyor. Bu iddiaları zaman doğrulayacak. Şu anda güvenliği ve etkinliği yüksek 3 tane (Kovid-19) aşıyla karşı karşıyayız. Bu da bizim için çok umutlu bir durum. Bir yerde aslında sürü bağışıklığındayız hemen hemen her bireyin bir akrabası/yakını Kovid-19 ile karşılaşmış ve hastalığı bir şekilde atlatmıştır. Bu şekilde hasta oranı yükseldikçe mevcut hastalığın riskleri de azalacaktır beklentisinin içerisindeyiz.