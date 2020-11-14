Türk asıllı iki bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BionTech'in çalışmalarının yüzde 90 oranında başarılı olduğu duyuruldu. BionTech ve ABD'li ilaç devi Pfizer ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısı salgını sonlandıracak mı? Aşı olanlar virüsü bulaştırmaya sürdürecek mi? Aşı ne zaman onaylanacak? Aşı yayın bir şekilde ne zaman kullanılmaya başlanacak? Salgın ne zaman sona erecek? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık tüm bu soruları A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Prof. Dr. İsmail Balık, Dünya genelindeki Kovid-19 aşı çalışmalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Prof. Dr. Balık 2-3 ay içerisinde ülkemizde bir aşının uygulanabilirliğini beklememek gerekli ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Balık, 'Aşı gelecek deyip bireysel tedbirleri elden bırakmamalıyız. Tedbirleri çok ciddi derece uygulamalı maske kuralı çok dikkat edip doğru kullanmalıyız. Bu kurallara dikkat ettiğimiz sürece bu süreci en az kayıpla atlatacağız' dedi.

Salgını ne zaman sona ereceği sorusuna yönelik ise Prof. Dr. Balık, "Dünya nüfusunun yüzde 60'ı aşılanabilirse bu salgını sonlandırabiliriz. Bunun da 1 yıldan önce gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. ifadelerini kullandı.