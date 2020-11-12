12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Türkiye'nin Kovid-19 aşısının üretildiği Hacattepe'deki merkezine girdi! Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak?

A Haber Türkiye'nin Kovid-19 aşısının üretildiği Hacattepe'deki merkezine girdi! Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2020 14:30
Güncelleme:12.11.2020 14:56
Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yürütülen çalışmaları A Haber yerinde görüntüledi. Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay yerli aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ'a canlı yayında açıkladı. Okay, "Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman vatandaşlar üzerinde kullanılmaya başlanacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yürütülen çalışmaları A Haber yerinde görüntüledi. Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay yerli aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ'a canlı yayında açıkladı. Okay, "Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman vatandaşlar üzerinde kullanılmaya başlanacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Yerli Kovid-19 aşısında yeni gelişme!
Yerli Kovid-19 aşısında yeni gelişme!
İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak
"İYİ Parti ciddi bir deprem yaşayacak"
Paris Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Paris Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Kılıçdaroğlu'nun intihar iddiasına aileden sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun "intihar" iddiasına aileden sert tepki
Bakanı Akar'dan S-400 mesajı
Bakanı Akar'dan S-400 mesajı
Azerbaycan’ın zaferi! Kritik gelişme az önce duyuruldu
Azerbaycan’ın zaferi! Kritik gelişme az önce duyuruldu
İslamofobinin geldiği korkunç nokta!
İslamofobinin geldiği korkunç nokta!
Yazar Sadık Albayrak'tan iftiralara yanıt
Yazar Sadık Albayrak'tan iftiralara yanıt
Türk- Rus Mutabakat Zaptı görüntüleri
Türk- Rus Mutabakat Zaptı görüntüleri
Yalanın merkezi CHP Genel merkezi
"Yalanın merkezi CHP Genel merkezi"
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! .
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! .
İslam dini Avrupa’da neden hedefte?
İslam dini Avrupa’da neden hedefte?
Daha Fazla Video Göster