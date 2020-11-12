Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yürütülen çalışmaları A Haber yerinde görüntüledi. Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay yerli aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ'a canlı yayında açıkladı. Okay, "Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman vatandaşlar üzerinde kullanılmaya başlanacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışma yapılan 13 merkezden biri olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yürütülen çalışmaları A Haber yerinde görüntüledi. Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay yerli aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ'a canlı yayında açıkladı. Okay, "Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman vatandaşlar üzerinde kullanılmaya başlanacak?" sorusuna da yanıt verdi.