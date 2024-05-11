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Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 01:37
Güncelleme:11.05.2024 01:37
Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanı Hamdi Güleç, İkinci Başkanı Mehmet Bıçkıcı oldu.
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