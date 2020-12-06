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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz skandallarını görmezden mi geliyor? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Mağduriyetlere karşı kör dilsiz ve sağır

A Haber
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Giriş: 06.12.2020 13:57
CHP İstanbul ilçe örgütlerinde patlak veren taciz iddiaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalarak konuyu gündemden düşürmek istese de partide kazanlar kaynıyor. Kılıçdaroğlu skandalı görmezden mi geliyor? Neden sessiz? Kılıçdaroğlu kadın hakları toplantısında partideki tacizlere neden değinmedi? Tacizi kimler neden perdeliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul ilçe örgütlerinde patlak veren taciz iddiaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalarak konuyu gündemden düşürmek istese de partide kazanlar kaynıyor. Kılıçdaroğlu skandalı görmezden mi geliyor? Neden sessiz? Kılıçdaroğlu kadın hakları toplantısında partideki tacizlere neden değinmedi? Tacizi kimler neden perdeliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç:

MAĞDURİYETLERE KÖR SAĞIR DİLSİZ

Sayın Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddet programına katıldı. Ancak hiçbir şekilde konuya dair tek bir sözünü duymadık. Kılıçdaroğlu partisinde yaşanan teşkilatlarda yaşanan bu mağduriyetlere karşı kör, dilsiz ve sağır olarak susuyor.

Dünya koronavirüsle salgınla biz bir taraftan da CHP'nin yalanlarıyla iftiralarıyla maalesef hem gündemi kirletmeleriyle hem CHP örgütlerinde yaşanan mağdur edilmiş hanımefendilerin ifadeleriyle Türkiye'nin gündemini işgal ediyorlar. Ne yapmaya çalıştıklarını merak ediyoruz. Her fırsatta toplumu gerecek her fırsatta toplumun huzurunu kaçıracak her fırsatta bu ülkenin değerlerine, kutsallarına yabancılaşmış ve açıklamalarında hem genel başkanlarının hem parti yöneticilerinin hem milletvekillerinin her biri mutlaka bu milletin değerlerine bu milletin verdiği mücadeleye dair negatif ve hem yalan hem yanlış hem iftiraya dayalı siyasetle politikayla ne yapmaya çalıştıklarını doğrusu anlamaya çalışıyoruz.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir:

Olan bitenlerin kabul edilmesi mümkün değil. CHP son dönemlerde izlemiş olduğu siyasetle içerisinde bulunmuş olduğu söylemlerle. Takip etmiş olduğu gündemle açık ve net bir şekilde Türk milletinden giderek uzaklaştığını Türkiye'den giderek uzaklaştığını. Başka gündemlere başka yerlere savrulduğunu veya kasıtlı bir yola sokulduğunu görüyoruz.

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