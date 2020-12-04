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Son dakika: CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz için istenen ceza belli oldu! Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı

Son dakika haberine göre suçundan tutuklanan eski İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz için istenen ceza belli oldu! Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı

suçundan tutuklanan eski İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?
Maltepe'de CHP ilçe başkan yardımcısı Umut Karagöz, (40)'nin 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatıp taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Konuyla ilgili gözaltına alınan Umut Karagöz'ün tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Tutuklama işleminin İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 23 Kasım günü "Nitelikli cinsel saldırı" suçlaması kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüphelinin Maltepe Kapalı Cezaevi'ne konulduğu kaydedildi.

Taciz olayının patlak vermesinin ardından olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girdiği ve genç kadın ile ailesiyle görüşülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Yaşananlara ilişkin CHP il ve ilçe yöneticileri ile CHP kadın kollarının ilçe yöneticilerinin sessiz kalmasını trajedi olarak nitelendirildi.

KIRMIZI ŞEMSİYE DAĞITMIŞLARDI
Maltepe CHP yönetimi, geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı. Yaşanan cinsel saldırı ve saldırıyı yapan CHP Maltepe ilçe yöneticisinin tutuklanmasıyla; Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli kadın tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı. İşte o çağrı:

'CANAN KAFTANCIOĞLU LÜTFEN GEREĞİNİ YAP!'
Kadına cinsel saldırıda bulunan zihniyetin sağı solu orta yolcusu olmaz. Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir sapık 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden kendi yönetiminden çıkınca herkes hiç olmamış yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEK MİSİNİZ ?"
İki gün evvel 20 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunan kızı alı koyup şiddet uygulayan parti yöneticinize karşı tavrınız alal acele yönetimi toplayıp disipline sevk etmek mi olacak sadece. Yoksa kadın örgütlülüğünde olan bir partide şiddete uğrayan kadına sahip çıkıp işin hukuki boyutunda olayın takipçisi olup ilçe yöneticiniz dahi olsa en ağır cezayı alması için mücadele edecek misiniz."

YARKADAŞ'TAN TEPKİ
, "tarihe not düşmek için yazıyorum" diyerek şunları söyledi:

Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır.

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