NE OLMUŞTU?

İstanbul Maltepe'de CHP ilçe başkan yardımcısı Umut Karagöz, (40)'nin 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatıp taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Konuyla ilgili gözaltına alınan Umut Karagöz'ün tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.



Tutuklama işleminin İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 23 Kasım günü "Nitelikli cinsel saldırı" suçlaması kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüphelinin Maltepe Kapalı Cezaevi'ne konulduğu kaydedildi.

Taciz olayının patlak vermesinin ardından olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girdiği ve genç kadın ile ailesiyle görüşülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Yaşananlara ilişkin CHP il ve ilçe yöneticileri ile CHP kadın kollarının ilçe yöneticilerinin sessiz kalmasını trajedi olarak nitelendirildi.