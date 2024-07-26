Yüksek Teknoloji Teşvik Programı | Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı: Ülkemiz üst lige yükselecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca başlatılan “HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Etkinliği” bugün başladı. Dev teknoloji hamlesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hayata geçirildi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunarak "İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan ABD Kongresi'nde yaşanan tiyatroya tepki gösterdi. Kongre'nin on binlerce masumun katili olan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ayakta alkışlamasına sert sözlerle değinen Erdoğan, "40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlanırken yüzleri kızarmıyor." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi." ifadelerini kullandı.

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