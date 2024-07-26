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Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu A Haber'de! Büyük suikast izi! Olayın merkezinde FETÖ var

Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu A Haber'de! Büyük suikast izi! Olayın merkezinde FETÖ var

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 26.07.2024 14:56
Son dakika haberi... A Haber, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ilgili adli tıp raporuna ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal anlattı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde Adli Tıp Raporu'na ilk kez A Haber ulaşırken, canlı yayına katılan merhum Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici "Bu rapora ulaşmanız çok önemli. Çünkü bizim baştan beri iki iddiamız vardı. Bu olayın suikast olduğu, bu suikastın türbülans sebebiyle meydana geldiği ya da karbonmonoksit ile zehirlenerek kazaya sebebiyet verdiği noktasında iddialarımız vardı" dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun adli tıp raporu A Haber’de
Muhsin Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu A Haber'de
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