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CHP medyasının skandalları örtme çabası mı var? Taciz skandalına neden sessiz kaldılar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2020 12:00
Güncelleme:03.12.2020 12:01
Ana muhalefet, taciz skandallarıyla çalkalanırken, CHP medyasının bu meseleye sessiz kalması dikkat çekti. Gazete ve televizyonların bu olaya tepkisiz kalması bu kadarına da pes dedirtti.

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu üyesi Umut Karagöz'un, 23 yaşındaki bir kadını zorla alıkoyup taciz ettiği ortaya çıktı. Yaşananların ardından parti içinde tacize uğrayan, başka kadınlar da yaşadıklarını dile getirdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partideki skandalı ortaya çıkaran Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı.

CHP'deki taciz gerçekleri bir bir ortaya dökülürken, "CHP medyası"nın takındığı tavır pes dedirtti. Ccumhuriyet, Sözcü ve Birgün gibi medya organları, CHP içindeki istismar rezilliklerine kör ve sağır kaldı.

Haberi duyuranlar da, iç sayfalarda bir-iki sütun anca ayırdı. Peki "CHP medyası" bu haberi neden yayınlamadı. Ya da yayınlayamadı? Gazetelerinin köşesinde her türlü, iftirayı atanlar, neden bu skandala sessiz kaldı?

Hakaret, şantaj, iftira, ve yalan. Hepsi "gazetecilik" adı verilerek yapılıyor ancak gerçekler, nedense haber bile yapılamıyor.

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